Pori Jazzin toiminnanjohtajan kiemurtelu on kuplia pinnalla – Organisaatiossa on käyty koronakaudella kovaa valtakamppailua, joka kärjistyi, kun taloon tuli säkkikaupalla rahaa

Pori Jazzin hallituksessa ovi on käynyt. Valtakamppailuun on osallistunut jopa Porin nykyinen vs. kaupunginjohtaja Lauri Kilkku.

Pori Kesän Pori Jazzin jälkeen nähtiin erikoinen näytelmä. Satakunnan Kansa kysyi kolmeen otteeseen toiminnanjohtaja Kristian Vainiolta, kuinka paljon lippuja myytiin. Hän vastasi, että ei tiedä. Vainio sanoi, että myytyjen lippujen laskenta ”ei ole ensimmäisenä työlistalla”.