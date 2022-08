Paris-Nord Cape Photo Adventure -kilpailu järjestettiin 20. kertaa. Porin osakilpailussa valokuvaajat ammensivat muun muassa porilaisen historian ja suomalaisen onnen pohjalta.

Pori

Ryhmä ranskalaisia ja belgialaisia valokuvaajia rantautui Poriin osana Paris-Nord Cape Photo Adventure -valokuvauskilpailua torstaina. Porin osakilpailun tehtävänantoon sisältyi muun muassa keskustaelämää, onnellisuutta ja porilaista perintöä.

Paris-Nord Cape Photo Adventure on nyt 20. kertaa järjestettävä kilpailullinen valokuvausseikkailu, jossa useat eri joukkueet matkaavat Pariisista Nordkappiin ja takaisin Pariisiin. Matkan varrella joukkueet pysähtyvät seitsemässä kohteessa, joissa he osallistuvat erilaisiin valokuvauskilpailuihin. Jokaisessa kohteessa kilpaillaan ennakkoon määritellyissä teemoissa.

Kilpailu alkoi 19. heinäkuuta Pariisista ja päättyy sinne kuukautta myöhemmin 19. elokuuta. Reitti on kulkenut Saksan, Tanskan ja Norjan läpi Suomeen, jossa ennen Porin etappia käytiin Inarissa.

Matka takaisin Pariisiin käy Ruotsin, Alankomaiden ja Belgian läpi. Osallistujat matkustavat kohteisiin omilla autoillaan.

”Olemme aikaisemmin olleet vain Keski- tai Itä-Suomessa osallistujien kanssa, emmekä koskaan Suomen länsipuolella. Tämä on ensimmäinen kerta. Vaihdamme muutamia kohteita joka vuosi, mutta on muutamia kohteita, joihin palaamme takaisin. Haluaisin tulla Poriin ehdottomasti uudelleen”, kertoo tapahtuman perustaja ja järjestäjä, pitkän linjan toimittaja-tuottaja Philippe Boucher.

Boucher on vieraillut Suomessa useasti ja käynyt myös itse Porissa aikaisemmin. Erityisesti Suomen luonto sekä suomalainen vieraanvaraisuus ovat tehneet häneen suuren vaikutuksen. Porista hän mainitsee ensimmäisenä Yyterin, joka muistuttaa häntä Ranskan Polynesian rannoista.

Porissa ryhmälle järjestettiin Porin Keskustan isännöimä Pori Photo Trophy -nimellä kulkeva osakilpailu. Joukkueille annettiin tehtävänanto, ja vuorokausi myöhemmin tuomaristo valitsi parhaat valokuvat osakilpailun voittajiksi.

Tuomaristo koostui sekä ranskalaisista että porilaisista edustajista. Porilaista tuomarointia edustivat kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin sekä valokuvaajat Esko Pamppunen ja Tomi Glad. Porin osakilpailu alkoi torstaina ja päättyi vuorokautta myöhemmin perjantai-iltana Eetunaukiolla pidettyyn palkintojenjakoon.

Pori Photo Trophyn tehtävänantoon kuului viisi eri teemaa. Teemoissa yhdisteltiin aiheita, joista Pori tunnetaan ja aiheita, joista Pori halutaan tuntea paremmin. Teemat olivat elämää Porin keskustassa, Suomen teollisin kaupunki, suomalainen onni, ihmisten ja luonnon yhteiselo Porissa sekä porilainen historia ja perintö.

”Ideani oli näyttää osallistujille Porin kauneus, mutta puhuin Marin kanssa ja hän kertoi, että heillä on jo paljon kauniita kuvia kaupungista. He halusivat kuvia, jotka ovat täysin erilaisia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun joku pyytää meitä ottamaan tällaisia ei erityisen kauniita kuvia. Ei huonoja kuvia, mutta kuvia joissa näkyy ihmisiä, elämää kaduilla ja teollisuutta”, Boucher naurahtaa.

”Halusimme nähdä, miltä Porin keskusta näyttää ulkopuolisen silmin. Asioita, joita porilaisina pidämme joko itsestäänselvyyksinä tai emme huomaa lainkaan. Kaupungin slogan todella outo, ehdottoman uniikki antaa osviittaa siitä, mitä haimme”, kertoo Porikortteleiden toiminnanjohtaja Mari Antikainen.

Kunkin kategorian voittajalle jaettiin Eau de Pori -parfyymi.

”Pori jää varmasti heille mieleen niin kuvausteemoista kuin myös sitten tästä palkinnosta”, Antikainen toteaa.

Pori Photo Trophy -kilpailun satoa pääsee myöhemmin ihastelemaan valokuvanäyttelyssä, joka on suunniteltu avattavaksi syyskuun lopulla Porin päivän viikolla. Boucher kertoo saapuvansa myös avajaisnäyttelyyn paikalle Poriin.