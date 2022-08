Satakuntalaiset pääsevät taas maistelemaan kotimaisia pienpanimotuotteita perinteisillä Pub Winstonin olutjuhlilla tulevana viikonloppuna.

Pori

Pub Winstonin sisäpiha täyttyy jälleen oluen ystävistä, kun pienpanimo-olutjuhlia vietetään jo kymmenettä kertaa perjantaina ja lauantaina.

Juhlavuoden tapahtumassa on mukana tänä vuonna enemmän ulkopuolisia esittelijöitä kuin aiempina vuosina. Yhteensä tapahtumassa on mukana yhdeksän panimoa.

”Tänä kesänä on ollut hirveästi tapahtumia Suomessa ja pienpanimoilla on ollut kiirettä. Pienpanimoiden tilanne on myös Porissa elänyt ja valitettavasti moni on lopettanut toimintansa. Beer Hunter’s on ainut porilainen pienpanimo, joka Porissa tällä hetkellä vaikuttaa ja on myös meidän tapahtumassamme mukana”, kertoo Pub Winstonin ravintolapäällikkö Markus Järvelä.

Muita tapahtuman panimoita ovat Mallaskuun panimo, Loimaan panimo, 1000 Lakes Distillery, Linden, Kvarken, Stadin Panimo ja Pieni Olutpuoti Humalan esittelemät Mallassepät ja Salama Brewing. Erilaisia juomia tapahtumassa on maisteltavana yhteensä noin 80. Oluen lisäksi yleisölle on tarjolla kotimaista siideriä ja lonkeroa sekä kotimaisista raaka-aineista valmistettuja viinejä.

”Panimoilta tulee myös uutuustuotteita, joita esitellään tapahtumassa. Haluamme pitää tapahtuman lämminhenkisenä ja perinteitä kunnioittavana.”

Winstonin sisäpihalle mahtuu kerrallaan noin 400 asiakasta. Kahden päivän aikana odotetaan saapuvan yhteensä noin 2 000 asiakasta.

Juhlien molempina päivinä tapahtuma-alueella esiintyy porilainen roots-trio Rosebud. Tapahtuman juontajana toimii Julle Kallio.

Tuttuun tapaan juhlilla palkitaan myös parhaat oluet kahdessa eri kategoriassa. Ensimmäisen kategorian voittajan valitsee asiantuntijaraati ja toisen yleisö.

10-vuotisjuhlavuoden pienpanimo-olutjuhlat Pub Winstonissa perjantaina 12.8. kello 18–01 ja lauantaina 13.8. kello 15–01. Tapahtumaan on vapaa pääsy.