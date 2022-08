Rauma

Raumalainen Jussi Hietikko, 48, on nimitetty monimediatoimittajaksi Satakunnan Kansaan. Hietikko on pitkän linjan toimittaja, jolla on media-alan työkokemusta muun muassa Länsi-Suomesta ja Hämeen Sanomista sekä mainostoimistosta.

Hietikko vahvistaa Satakunnan Kansan uutisointia erityisesti Rauman talousalueella ja keskittyy työssään Rauman alueen elämän monipuoliseen kuvailuun, henkilökuvien kirjoittamiseen ja tarinalliseen journalismiin.

Viimeisimmän vuoden ajan Hietikko on työskennellyt copywriterina ja kuvaajana raumalaisessa Mediakumppanit-mainostoimistossa. Neljän viime vuoden ajan hän on kirjoittamisen lisäksi kehittänyt kuvallista ilmaisuaan ja panostanut muun muassa liikkuvaan kuvaan.

Hietikko aloittaa Satakunnan Kansan palveluksessa 1. syyskuuta.