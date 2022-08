Satakunnan pelastuslaitos on saanut lauantaina paljon hälytyksiä säähän liittyneistä onnettomuuksista.

Pori, Rauma, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Eurajoki, Ulvila, Pomarkku, Kokemäki, Harjavalta

Puuskittainen tuuli on aiheuttanut pelastuslaitokselle lähes 40 vahingontorjuntatehtävää Satakunnassa lauantaina. Tehtäviä on ollut muun muassa Porin keskustassa, Raumalla ja muissa maakunnan kaupungeissa. Suurin osa tehtävistä on liittynyt tuulen vuoksi kaatuneisiin puihin.

”Säästä on ollut pientä haittaa liikenteelle. Puita on joko kaatunut sähkölinjojen päälle tai pienille teille. Ne ovat tukkineet kokonaan joko molemmat ajokaistat tai toisen niistä”, kertoi päivystävä palomestari Ari Uimonen kello 17.32.

Sää ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja, mutta omaisuusvahinkoja on tullut. Puuskittaisen tuulen vuoksi myös ulkorakennusten peltikattoja on kuoriutunut irti.

Uimonen kehottaa varautumaan tuuleen huolehtimalla, että pihalla olevat irtotavarat on kunnolla kiinnitetty, jotta ne eivät lähde lentämään. Myös veneen tulee olla kunnolla kiinni laituripaikassa.

Hälytyksiä pienistä vahingontorjunnoista on tullut lauantaina kello 13.32 alkaen Satakunnan alueella.