Kuurosateet tulevat ennusteen mukaan hallitsemaan Porin viikonloppua.

Pori

Sää ei tule suosimaan Porispere-viikonloppua, vahvistaa Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr.

Festivaalin aloittava perjantaipäivä tulee olemaan hänen mukaansa erittäin todennäköisesti kuurosateinen. Lämpötila tulee olemaan 20 astetta tai hieman yli. Hellettä ei ole luvassa.

”Vain erittäin hyvällä tuurilla ei kastu, mutta jotkin tunnit voivat olla poutaisempiakin”, Föhr sanoo.

”Myös ukkosta on ilmassa. Se kannattaa huomioida, jos on isolla aukealla. Salamatkin voivat iskeä periaatteessa.”

”Kuurosateiden ja pilvien vuoksi, ja koska hyvin lämmin ilmamassa on liki, (lauantain vastainen) yö on jopa 15-asteinen. Yhtä kaikki silloin on sateita koko ajan, että ei yö varmaan hirveän nautinnollinen ole. Poutainen ja lämmin yö voisi tehdä terää, mutta nyt yö on lämmin, koska siinä on sateet päällä.”

Perjantaina ja lauantaina on kohtalaista etelätuulta. Ilma ei tule tuntumaan tyyneltä.

Kuurosadealue pysyy Porin yllä myös lauantaiaamuna. Sää poutaantuu aamupäivällä, mutta sadekuurot ovat palaamassa jälleen loppuillasta, ja niitä tulee pitkin sunnuntain vastaista yötä.

Lämpötila tulee olemaan päivällä noin 18–19 astetta, ei sen viileämpää.

”Kuurosadealue siirtyy itään, ja sitten odotellaan uusia kuuroja illan kuluessaan lännestä”, Föhr summaa.

”Lauantaina sadekuurot voivat olla melkoisen ravakoitakin, mutta päivä ja alkuilta ovat poutaa ja aika aurinkoistakin.”

Sunnuntain vastaisen yön lämpötila on 10–12 asteen paikkeilla.

Föhr suosittelee katsomaan sadetutkaa saadakseen tarkempaa tietoa tarkoista sade- ja ukkoskuurojen esiintymisajoista ja paikoista.

Sunnuntain Minispere-päivän aamu tulee olemaan poutainen. Tuuli voimistuu ja muuttuu länsituuleksi silloin. Päivälämpötila on 17–18 asteen paikkeilla.

Pienimuotoiset sateet ovat mahdollisia, mutta koko päivä voi jäädä poutaiseksi.