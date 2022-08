18+1. Siinä on pieni otanta yhden Satakunnassa toimivan poliisin liikenneryhmän viikonlopun työn tuloksista. Kyse on poliisin Satakunnan teillä liikkuneilta kuljettajilta pois ottamista ajokorteista. Ajanjakso on hämmentävän lyhyt: viikonloppu 29.–31. heinäkuuta 2022.