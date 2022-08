Avoimet Puutarhat -teemapäivänä 800 puutarhaa odottaa vierailijoita ympäri Suomen.

Elokuiseen kukkaloistoon voi tutustua Avoimet Puutarhat -tapahtumassa sunnuntaina 7. elokuuta ympäri Satakuntaa.

Puutarhaliiton järjestämään tapahtumaan osallistuu 800 puutarhanomistajaa, jotka avaavat puutarhansa uteliaille kävijöille maksuttomassa tapahtumassa eri puolilla Suomea.

Valtaosa puutarhoista on yksityisiä pihoja ja vapaa-ajan kohteita, mutta joukossa on myös monia siirtolapuutarhoja sekä mielenkiintoisia nähtävyyksiä.

Satakunnasta tapahtumaan on ilmoitettu mukaan 18 puutarhakohdetta. Raumalla tapahtumassa on kuusi kohdetta, Porissa kolme, Kiukaisissa kaksi sekä Eurajoella, Hormistossa, Kankaanpäässä, Kokemäellä, Mannilassa, Pomarkussa ja Ulvilassa yksi.

Yksi Porin kohteista on Luodon siirtolapuutarha Hevosluodossa.

Luodon siirtolapuutarhayhdistyksen tiedottaja ja taloudenhoitaja Jaana Sävel kertoo siirtolapuutarhan olevan nyt toista kertaa mukana valtakunnallisessa tapahtumassa. Luodon siirtolapuutarhassa on yhteensä 95 palstaa, joista reilut kymmenen pihaa avaavat porttinsa kävijöille sunnuntaina.

”Olemme saaneet organisaatiolta keltaisia viirejä, joita voi laittaa oman pihansa portille tai mökin seinään. Viiri on merkki siitä, että pihaan saa tulla peremmälle katselemaan.”

Sävel valmistautuu tapahtumaan leikkaamalla ainakin pihansa nurmikon.

”Pientä siistimistä tehdään. Pienien rikkaruohojen hillitön nyppiminen on aivan turhaa. Pihat ovat viehättäviä ja itselle rakkaita, vaikka olisikin rikkaruohoja ja puskat kasvanut yli äyräitten.”

Tänä vuonna tapahtuman yhteinen eurooppalainen teema on Puutarhat ilmastonmuutoksessa. Teema kannustaa kävijöitä vaihtamaan ajatuksia puutarhojen vaikutuksista ilmastonmuutokseen.

”Pyrimme luonnonmukaiseen viljelyyn, mutta toki se on jäsenien oma asia. Aika moni on omaksunut luomulannoitteiden ja luomutaimien käytön. Siirtolapuutarhatoiminta on todella ekologista ja meille tämän vuoden teeman huomioiminen on vakiojuttu.”

Sävel kuvailee Luodon siirtolapuutarhan olevan poikkeuksellinen, sillä suuri osa siirtolapuutarhoista sijaitsee usein lähellä kaupunkia. Vehmaan jokisuiston luonnon ja vehreyden ympäröimä Luodon siirtolapuutarha houkuttelee ihmisiä ihastelemaan aluetta kukkateitä pitkin. Jokaista palstaa ympäröivät aidat, jotka hehkuvat täynnä vaaleanpunaista vadelmaa.

”Tänä vuonna on avoinna myös uusia pihoja, jotka eivät ole olleet aikaisemmin mukana tapahtumassa. Joka pihasta voi saada pienen idean tai sitten ymmärryksen, että tuollaista en ainakaan halua.”

Ensimmäisenä vuonna tapahtumassa koitui myös yksi mökkikauppa Hevosluodossa.

”Myynnissä ollut siirtolapuutarhan mökki laittoi keltaisen viirin oveensa. Me vielä tuunasimme viiriä siten, että siinä oli myynnissä-kyltti. Viiri herätti erilaisen kiinnostuksen ja niin siinä sitten kävi, että mökki löysi uuden omistajan”, Sävel kertoo.

Teemapäivänä puutarhat ovat auki kello 12–17. Alueelta löytyy tapahtuman aikaan myös herttainen kesäkahvila, muutama kirpputorin pitäjä ja torvisoittoa.

Suomessa Avoimet Puutarhat -tapahtuma on järjestetty vuodesta 2012 alkaen. Tapahtuman järjestävät 11. kerran Puutarhaliitto ry ja Svenska Trädgårdsförbundet rf.