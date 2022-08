Paula ja Juha Manninen ostivat maanantaina palaneen talonsa purkukuntoisena parikymmentä vuotta sitten. Pari on perinnerakentamisen osaajia. Vuosien aikana talo on remontoitu katosta lattiaan. ”Puusepäntutkinnon lopputyönä tekemäni ruokapöytäkin on mustunut. Se on onneksi niin paksua puuta, että sen saa ehkä hiomalla pelastettua”, Paula Manninen kertoo.