Euran kunta rekrytoi viisi espanjalaishoitajaa ja Porin perusturva aloittaa Winnovan kanssa 30 lähihoitajan kouluttamisen oppisopimuksella. Säkylässä hoitajatilanne helpotti sen jälkeen, kun vuorotyötä hoivayksiköissä tekeville hoitajille alettiin maksaa vuoden päätteeksi tuntuvia bonuksia.

This is puuro, this is sämpylä, toistavat Euran kunnan palvelukoti Suvannon esihenkilö Mari Pirinen ja pari viikkoa sitten Espanjasta Euraan hoivatyötä tekemään muuttanut Alicia Cantero Martin. Päälle he heläyttävät iloisen naurun.