Sateenkaarilippuja liehuttelevien porilaisten Miljonna Laakson ja Ann-Nina Järvisen mielestä on tärkeää, että Pori Pride -tapahtumaa on tukemassa myös Porin kaupunki. Tapahtumaan he valmistautuivat pukemalle päälle värikkäät vaatteet ja laittamalla glitteriä kasvoille.