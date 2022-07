Näin Kirvatsin Jytä, Porispere ja Minispere vaikuttavat Kirjurinluodon muuhun käyttöön

Kirjurinluodon käyttöön tulee rajoituksia sunnuntaista 31. kesäkuuta alkaen.

Pori

Kirjurinluodossa järjestettävät Kirvatsin Jytä, Porispere ja Minispere rajoittavat alueen muuta käyttöä sunnuntaista 31. heinäkuuta alkaen, kertoo Porin kaupunki tiedotteessa.

Lokkilavan alue on suljettu yleiseltä käytöstä 31. heinäkuuta–8. elokuuta, ja kulku Kaarisillan kautta on suljettu 4.–7. elokuuta. Liikennepuisto Vinkkari on pois käytöstä perjantaina 5. elokuuta kello 15 alkaen ja lauantaina 6. elokuuta kokonaan kiinni.

"Pahoittelemme festivaalien aiheuttamaa haittaa Kirjurinluodon muille käyttäjille. Alamme rakentamaan festivaalialuetta jo sunnuntaina, joten joudumme sulkemaan alueita rakennustöiden vuoksi”, toteaa Porisperen promoottori Harri Vilkuna tiedotteessa.

Sunnuntaina 7. elokuuta järjestetään Kirjurinluodossa vielä Minispere, jonka jälkeen purkutyöt alkavat. Minisperen aikana liikennepuisto on jo normaalisti auki.

Ulkoilemaan Kirjurinluodossa pääsee, vaikka tapahtumat sulkevatkin osan kulkureiteistä. Esimerkiksi Polsanluodon lenkki ja Kvistiluodon uusittu alue ovat käytössä normaalisti.

”Jos kuljet autolla, kannattaa se jättää Karjarannan asuntomessualueen isolle parkkipaikalle ja mennä siitä Niittäjänsiltaa pitkin toiselle puolelle jokea”, suosittelee kaupungin viestintä- ja markkinointisuunnittelija Marika Virtanen tiedotteessa.