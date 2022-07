Perjantaina sää on vielä viileää, mutta viikonlopun aikana lämpötilat nousevat.

Loppuviikolla sää on lämmin.

Satakunta

Perjantaina sää on epävakaista. Paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia, mutta sademäärät eivät ole suuria.

”Luoteinen ilmavirtaus pitää säätä viileänä ainakin aluksi. Perjantai on vielä viileä päivä, mutta sen jälkeen sää lämpenee. Päivälämpötila on perjantaina alle 20 astetta”, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr.

Lauantaina päivälämpötila on noin 17–19 astetta. Suuressa osassa Satakuntaa päivä on aurinkoinen.

”Lauantaina sadekuurot ovat mahdollisia. Niitä on kuitenkin vähemmän kuin perjantaina. Kuuroja on lähinnä sisämaassa.”

Länsiosassa Satakuntaa sää on poutaisempi kuin muualla maakunnassa.

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä voi tulla paikallisia sateita.

Sunnuntaina sää lämpenee edelleen. Tuuli on kuitenkin kohtalaista.

”Päivälämpötila on vähän yli 20 astetta. Näyttää siltä, että sadekuurojen mahdollisuus vähenee päivä päivältä”, kertoo Föhr.

Alkuviikolla on edelleen lämmintä. Maanantaina ja tiistaina on yli 20 astetta, jos sää on aurinkoinen. Sateisuus kuitenkin lisääntyy ensi viikon puolenvälin paikkeilla.

”Ei pidä uskoa, että kuurosateet pysyisivät poissa Satakunnasta”, varoittaa Föhr.