Ravustus on alkanut jälleen vilkkaana Säkylän Pyhäjärvellä

Ravustajissa on sekä mökkiläisiä että ammattilaisia. Ravustuskausi jatkuu lokakuun loppuun.

Kotimainen ravustuskausi aloitettiin jälleen viikko sitten. Ravustajat ovat lähteneet innokkaina laskemaan mertojaan Säkylän Pyhäjärvelle.

Pyhäjärven hoitoyhdistyksen puheenjohtaja Matti Jaakkola kertoo, että rapuja nousee tavanomaiseen tahtiin.

”Järvellä on ollut hyvin kuhinaa, ensimmäiset ravustajat lähtevät vesille viiden aikaan ja viimeiset palailevat siinä kymmenen aikoihin.”

Pyhäjärven veden lämpötila on viime päivinä ollut 19 asteen paikkeilla. Jaakkola kertoo, ettei veden lämpötila ole aiheuttanut samanlaisia huolia kuin viime kesänä.

”Viime kesänä helteet jatkuivat viikkoja, mikä aiheutti ongelmia ja huolta. Vaikka pintaveden lämpötila nousi myös nyt hetkellisesti kahteenkymmeneenviiteen asteeseen, niin syvänteissä lämpötila pysyi kuitenkin alhaisena.”

Jaakkolan mukaan ravustajia on liikkeellä noin 250, joista suurin osa on mökkiläisiä, jotka laskevat veteen kymmenkunta mertaa. Ammattilaisravustajia on kuutisenkymmentä.

”Viime vuonna järvellä oli ennätysmäärä mertoja, noin 9 000. Tänä vuonna niitä on hieman vähemmän, tällä hetkellä 7 500.”

Jaakkola arvioi mertojen määrän kasvavan syksyä kohden, sillä osa mökkiläisistä odottelee, että vilkas liikehdintä järvellä rauhoittuu. Kiivain aika ajoittuu Jaakkolan mukaan juuri ensimmäisiin viikkoihin.

”Se kiivain rapukausi kestää Venetsialaisiin asti. Jotkut toki pitävät rapujuhlia vielä syyskuun puolella, mutta tavallisesti ravustus päättyy aikaisemmin.”