Eläkkeellä oleva merikapteeni asuu ympäri vuoden historiallisella Koivuniemen huvilatontilla.

Sääksjärven vanhimmalla huvilatontilla on nykyään 2000-luvulla rakennettu omakotitalo.

Sääksjärven rannalla oleva omakotitalo on uusi, mutta tontilla ei voi kulkea sivuuttamatta sen historiaa. Koivuhovin isäntä Claës Tigerstedt kertoo heti kierroksen alussa, että talon edessä oleva, reunoistaan kivetty tasanne, on 1800-luvulta ja sotilaiden tekemä. Matkan jatkuessa vastaan tulevat vanhan Koivuniemen huvilan perustukset. Isäntä kertoo, että huvilan lasikuisti ulottui aivan rannan tuntumaan. Uusi talo on selvästi kauempana vesirajasta.