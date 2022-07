Ferrarit saapuvat Porin kauppatorille lauantaina

Suomen Ferrari Club ry:n kokoontuminen järjestetään noin kolmenkymmenen Ferrarin voimin lauantaina 30. heinäkuuta.

”Jos paikalliset haluavat tulla katsomaan Ferrareita, nyt heillä on siihen hyvä mahdollisuus”, kertoo Suomen Ferrari Club ry:n jäsen ja tapahtumajärjestäjä Mikael Eriksson.

Torilla tapahtuu ja nähtävissä on harvinaista herkkua, kun tulevana lauantaina Suomen Ferrari Club ry järjestää kokoontumisen ensimmäistä kertaa Porissa.

Yleisöllä on mahdollisuus osallistua tapahtumaan ja tutustua autoihin Porin kauppatorilla lauantaina kello 14.30–16. Paikalle saapuu liki kolmekymmentä Ferraria.

”Pyrimme järjestämään tapahtumia ympäri Suomen. Tänä vuonna järjestämme tapahtuman ensimmäistä kertaa Porissa, mikä on itsessään jo hieno kokemus”, Eriksson kertoo.

Paikalle saapuu paljon erilaisia malleja, tietysti samalta merkiltä, mutta eri vuosikymmeniltä 80-luvulta asti. Myös muita värejä kuin perinteistä punaista on paikalla edustettuna.

”Uusista myytävistä Ferrareista punainen ei ole enää se suosituin väri, vaan siihen on tullut tilalle monia muita värejä. Punaisestakin on vähintään seitsemän eri sävyversiota eli siinä on valinnanvaraa ja vaikeutta autoa ostavalle.”

Tapahtuma sopii koko perheelle vauvasta vaariin. Eriksson rohkaisee tapahtumaan osallistuvia tulla kysymään ja keskustelemaan lisää autoista.

Suomen Ferrari Club ry:n yhdistyksen jäsenet valmistautuvat tapahtumaan varmistamalla, että autossa on bensaa ja viikonloppu vapaa.

”Tärkeintä tapahtumissa on se, että tapaamme muita autoharrastajia ympäri Suomen ja vietämme yhdessä aikaa harrastuksen parissa. Siinä ohessa ajamme autoilla, näemme uusia paikkoja ja kaupunkeja.”

Suomen Ferrari Club ry on vuodesta 1987 toiminut yhdistys, joka on tarkoitettu Ferrarin omistajille. Yhdistys kokoaa Ferrarin omistajia yhteisen harrastuksen pariin ja järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia, kuten kokoontumisajoja, rata-ajoja, autojen julkistus- ja lanseeraustapahtumia, autoiluun liittyviä tutustumismatkoja sekä tutustumiskäyntejä Italian Ferrarin tehtaalle.

Ferrarit Porin torilla lauantaina kello 14.30–16.