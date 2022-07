Myös Sinkokadun kauppahanke Raumalla etenee.

Pori, Rauma

Kesko rakennuttaa supermarketin Karjarannantien ja Lestikadun kulmaan Porin Karjarantaan.

”Hanke on edennyt hyvin. Kaavamuutos on hyväksytty, ja rakennustöistä vastaavan MVR-Yhtymän kanssa on saatu suunnitelmat valmiiksi”, kertoo Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Inna.