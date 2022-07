Ulkomaalaisten työttömien määrä on hieman noussut, ukrainalaisten osuus näkyy tilastossa.

Satakunnassa oli kesäkuun lopussa 8 830 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 480 henkeä (-14,4 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuukautta aiemmasta työttömien määrä nousi vähän yli 900 hengellä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuussa 9,2 prosenttia.

Vaikka muuten työttömyys on selvästi laskenut vuoden takaiseen verrattuna, on ulkomaalaisten työttömien määrä hieman noussut. Työttöminä työnhakijoina oli nyt aiempaa enemmän ukrainalaisia, joiden työnhakijoiksi ilmoittautuminen vilkastui kesäkuun aikana.

Työvoiman kysyntä jatkui kesäkuussakin vilkkaana. Työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuussa Satakunnassa yhteensä 5 670 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avautuneita uusia työpaikkoja oli reilut 2 800.

Eniten työttömiä kesäkuun lopussa oli Satakunnan kunnista Porissa. Porin työttömyysaste oli 11,3 prosenttia työikäisistä. Siikaisissa ja Harjavallassa työttömyysaste oli 9,6 prosenttia, mikä on toiseksi eniten.

Maakunnan paras työllisyysaste on Säkylässä, jossa työttömiä oli 5,9 prosenttia työikäisistä. Kakkossijalle yltää Eurajoki 6,1 prosentin työttömyydellään ja kolmas on Huittinen, jonka työttömyysaste on 8,2 prosenttia.