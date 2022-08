Wide ContentPlaceholder

Satakunta | Ihmiset

”Nyt on nähty ja koettu, että kaikki on mahdollista – mitä syksy mahtaa tuoda tullessaan?”

SOK:n hallintoneuvoston uusi puheenjohtaja, asianajaja Timo Santavuo, on melkein niin porilainen kuin mies voi olla. Hän on ollut ja on monessa mukana sekä kotikaupungissaan että kotimaassaan. Haastatteluja hän antaa kuitenkin harvoin.

Tilaajille

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki