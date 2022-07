Selkämerta kesän ajan kartoittaneen Walter Vuoren mielestä parhaat rannat vedenalaisille lajeille ovat löytyneet Satakunnasta. Kuvassa Maximilan Gareis.

Pori

”Möö”, ääntelee lehmä.

Se laiduntaa laumansa kanssa Porin Hevoskarissa. Olemme seuraamassa Selkämeren rannikoiden meribiologisia kartoituksia. Sarvipää liittyy niihin olennaisesti.

Suunnittelija Walter Vuori Metsähallituksesta on viettänyt kesän kahden kartoittajan kanssa tutkien merenrantojen uhanalaisia kasveja ja pikkumöttiäisiä. Yleiskuva on, että ruovikkoa on paljon. Monin paikoin rannat ovat täynnä kaisloja.