Maauimala on oivallinen paikka kesäpäivän viettämiseen. Torstaiaamuna paikalle oli saapunut myös moni ensikertalainen nauttimaan hellepäivästä altaalla virkistäytyen. Tällainen oli kuuma kesäpäivä Isomäessä.

”Aamulla oli ilmassa jännitystä, tätä päivää on kovasti odotettu”, kertovat Tanja ja Niklas, 5, Tasala. Vuosi sitten Oulusta Poriin muuttanut perhe pääsi testaamaan maauimalan vesiliukumäen pyörteitä ensimmäistä kertaa. ”Aamupäivä kuluu täällä. Kun tulee liian lämmintä, niin lähdemme sitten kotiin”, Tanja jatkaa.

Pori

Porin maauimalan porttien ulkopuolelle kantautuu Riki Sorsan Haaveissa vainko oot mun.

Uimavalvoja ja liikunnanohjaaja Aake Nyrhinen on lopettelemassa aamujumppaa ja altaalle on kerääntynyt kymmenpäinen joukko iloisia kesäpäivän viettäjiä loppuverryttelemään.

”Yleensä soitan enemmän nopeatempoista musiikkia, mutta päätän aina jumpan Riki Sorsaan”, hän hymähtää.

Yksi kesän lämpimimmistä päivistä on vasta aluillaan ja väkeä on saapunut runsaasti nauttimaan hellepäivästä altaille. Hyppytornin juurelle on kasaantunut joukko pieniä uimareita. Heidän vanhempansa kannustavat altaan reunalla.

Vaikka lämpötila ei ole vielä kavunnut luvattuun 30 asteeseen, kiemurtelee lipunmyynnin jono intoa puhkuvista lapsista maauimalan porteilla.

Myös lasten uimakoulu on parhaillaan käynnissä matalassa altaassa. Korviin kantautuu iloisia naurun kiljahduksia sekä veden loisketta.

Maauimalan vehreä nurmikko on vielä kovin tyhjillään, mutta hellepäivän edetessä viimeisetkin nurmikkopaikat täyttyvät. Odotettavissa on kiireinen päivä.

Katso alta kuvagalleria kesäpäivän tunnelmista maikkalassa:

Uimaopettajat Senja Simsek ja Valtteri Tiilikainen aloittavat päivän ensimmäisten uimakoululaisten kanssa hippaleikin tiimellyksessä matalassa altaassa. ”Ryhmät on ollut täynnä tänä kesänä, mikä on ollut todella kiva”, Simsek kertoo. Ensimmäistä kesää maauimalassa uimaopettajina toimiva kaksikko kertoo kesän menneen oikein mallikkaasti. ”Jos ei ukkosta ole ollut, niin olemme pyrkineet pitämään uimakoulut normaalisti”, Simsek jatkaa. ”Ja jos on ollut kylmempää niin ollaan sitten uimakoululaisten kanssa käyty enemmän saunassa”, Tiilikainen lisää.

Aamukymmeneltä uima-altaissa leikittiin vesileikkejä jo täydessä vauhdissa.

Aamun kesäjumppa keräsi kiitettävän määrän jumppaajia nostattamaan sykettä veden loiskiessa.

Maauimalassa riitti menoa ja vilskettä, etenkin vesiliukumäet olivat pienien uimareiden mieleen.

Vaasalainen Teppo Turtiainen saapui perheensä kanssa Turusta ohikulkumatkalla Porin maauimalaan ensimmäistä kertaa. Hän kertoi vanhemmilleen haaveestaan hypätä isosta tornista 10 metrin korkeudesta vielä tämän päivän aikana. Rohkeutta hän kerää päivän mittaan hyppimällä alemmilta hyppytasoilta.

Pienestä pitäen maauimalassa käyneet Sakke, 7, (hyppäämässä) ja Peetu, 5, Arousva saapuivat Ulvilasta perheen kanssa viettämään perinteistä kesäpäivää Poriin. ”Mun lempihyppy on pommi”, Sakke kertoo ennen hyppäämistä uima-altaaseen. Hän kertoo myös kesällä käyneensä uimisen lisäksi kalassa ja Tampereella Särkänniemessä.

Auringon paahteesta nauttivat porilaiset Ari Prinssi ja Ari Jokela kertovat maauimalan olevan ykköspaikka. ”Yleensä me ollaan Yyteri-miehiä, mutta tämä on lähellä ja vesi on lämmintä”, ensimmäistä kertaa tänä kesänä maauimalaan saapunut Prinssi kertoo. ”Käyn täällä vesijuoksemassa neljä kertaa viikossa, vaikka huonompikin keli olisi”, Jokela jatkaa.

Maauimalassa tänä kesänä jo viisi kertaa käynyt Eero Sipilä kertoo viettävänsä maauimalassa vaikka koko päivän. Nakkilasta perheensä kanssa saapuneen Sipilän mielestä maauimalassa on parasta kun pääsee hyppimään ja välissä lämmittelemään jos tulee kylmä. ”Pitää mennä jo takaisin hyppimään”, hän hihkaisee ja ryntää kiireen vilkkaa takaisin hyppytornin juurelle.