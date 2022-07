Savonlinnasta alkanut viestipyhiinvaellus saapuu Satakuntaan

Viestipyhiinvaellus saapuu 27. heinäkuuta Huittisiin, mistä matka jatkuu Kokemäkeä ja Ulvilaa.

Mukana on ollut satoja eri-ikäisiä vaeltajia kaksivuotiaasta 90-vuotiaaseen.

Helatorstaina Savonlinnasta alkanut viestipyhiinvaellus saapuu Satakunnan ja Turun arkkihiippakunnan alueelle Huittisiin 27. heinäkuuta, kertoo Pyhiinvaelluskeskus tiedotteessa.

Viesti on kulkenut koko kesän ajan Savonlinnasta Suomen Pyhän Olavin mannerreittiä pitkin. Matkaa on tehty kävellen, pyöräillen ja kirkkoveneellä. Mukana on ollut satoja eri-ikäisiä vaeltajia kaksivuotiaasta 90-vuotiaaseen.

Pyhiinvaelluksen viestikapulana toimii yksinkertainen vesipullo, jonka tarkoituksena on muistuttaa puhtaan veden tärkeydestä. Mukana on mys piispa Seppo Häkkisen helatorstaina lähettämä viesti.

”Viestipyhiinvaellus välittää viestiä kohtuudesta, kestävyydestä ja toivosta”, Pyhiinvaelluskeskuksen projektipäällikkö Annastiina Papinaho kertoo tiedotteessa.

28.–31. heinäkuuta vaelluksella kulkevat myös kirjailija, ohjaaja Juha Hurme ja näyttelijä Roosa Söderholm. He esittävät luonnossa ja kulttuurihistoriallisilla kohteilla dialogeja keskiajasta, kansanrunoudesta ja suomalaisesta metsämytologiasta.

”Tarjoamme pyhiinvaeltajille monipuolista tietoa keskiajasta, kristillisestä kansanrunoudesta ja suomalaisen metsäluonnon mytologiasta. Siis kaikkea, mitä modernin pyhiinvaeltajan on hyvä tietää”, Hurme kertoo tiedotteessa.

Torstai 28. heinäkuuta on viestivaelluksen taukopäivä. Hurme ja Söderholm esiintyvät tuolloin Huittisten Vanhalla WPK:lla kello 16. Perjantaina vaellus jatkuu kohti Kokemäkeä, Ulvilan Pyhän Olavin kirkkoa.

Lapin Kirkkoon Raumalle pyhiinvaellus saapuu Eurajoen kirkolta 5. elokuuta. Seuraavana päivänä matka jatkuu Ihoden koululle.

Vaelluksen mannerreitin määränpää on Turun tuomiokirkko, missä järjestetään 14. elokuuta perillepääsyn juhla arkkipiispa Tapio Luoman johdolla. Turusta viestipyhiinvaellus jatkuu Pyhän Olavin merireittiä pitkin kohti saaristoa ja Ahvenanmaan Jomalan kirkkoa.