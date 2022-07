Rauman vanhan opiston pintaremontissa esiin historiaa 195 vuoden ajalta – kauan piilossa olleelle pariovelle on mietitty jo käyttöä

Orvokki -salin lastu- ja huokolevykuorrutusten takana vanha ovipari, tikutettu seinärappaus ja useita maalikerroksia.

Rauma

Vanhan Rauman arvokiinteistöjen korkeimpaan luokkaan kuuluvan vanhan opiston ja myös triviaalikoulun nimellä tunnetun peruskorjaus jatkuu tänäkin kesänä. Vuonna 1827 rakennettua Rauman vanhinta koulurakennusta on korjattu jo usean vuoden ajan.

Vaativassa ja rakennuksen historiaa palauttavassa peruskorjauksessa on vuorossa rakennuksen länsipään Orvokki -sali. Viime vuonna kunnostettavana oli Markku -sali opiston itäpäässä. Aiemman korjauslinjan mukaisesti 195-vuotiaan talon rakennushistoriaa ja erityispiirteitä nostetaan esiin viime vuosikymmenten kuorrutusten alta.

Aivan pienestä pintaremontista ei ole kyse. Orvokki -salin kunnostuksen suunnitellut Arkkitehtitoimisto Elon arkkitehti Hanna Elo kertoo rakenteista löytyneen vaurioita ja esimerkiksi osia hirsirungosta piti vaihtaa ja korjata lahovaurioiden vuoksi.

Vanhoja materiaaleja ja rakenteita on säästetty, jos vain on ollut mahdollista. Esimerkiksi seinärakenteisiin palautettiin tuulensuojaeristeeksi vanhat koivutuohet.

Kirvesmies Pasi Suominen asentaa puolipanelointia. Kattoon on jätetty muistoksi pala levytystä. Vanha lautakatto on maalattu perinteisellä liimamaalilla.

Katon ja seinien lastu- ja huokolevykerrosten takaa löytyi varsin paljon kunnostettavaa rakennushistoriaa. Levytysten takaa haettiin ja kaivettiin myös vanhat maalikerrokset, joista valittiin seinä- ja kattomaalien värit.

Rakennuslevyjen alta löytyi peruskorjauksen edetessä tikutettu seinärappaus. Hirsirungon pintaan on aikanaan naulattu tiheä rimaristikointi, jonka päälle on tehty rappaus.

Salin pohjoisseinän rappaus konservoidaan ja rappauspinta jää esiin, mutta maalataan samalla sävyllä kuin muutkin seinät.

Seinälevytysten takaa paljastui myös kauan piilossa ollut pariovi, josta on pääsy länsipäädyn kuistille ja ulos. Alustavasti on suunniteltu, että löytyneen oven kautta voitaisiin mahdollistaa esteetön sisäänkäynti opistotaloon.

Vanha pariovi on säilynyt hyväkuntoisena seinälevyjen takana. Kunnostukseksi riittänee puhdistus.

Orvokki-sali saa pintoihinsa kauttaaltaan uudet maalit ja kunnostetun seinärappauksen. Hanna Elo sanoo seinärakenteisiin säästettävän nähtäville rakennuksen ja sen sisustuksen historian vaiheet, ja kuluneisuus myös, sillä onhan rakennuksella ikää miltei kaksi vuosisataa.

Kurkistusluukuksi historiaan jätetään itäseinälle ja sen oveen niin sanottu fragmenttialue, jossa näkyvät seinämateriaalikerrokset ja vanhojen maalikerrosten värimaailma.

Eri aikakausien rakennushistoria ja värimaailma jäävät nähtäville fragmenttialueella.

Vanhan opistotalon peruskorjaus on tehty pääasiassa Rauman kaupungin omana työnä. Lisäksi on käytetty ulkopuolisia restauroinnin ammattilaisia ja asiantuntijoita. Sähkötyöt kaupunki on teettänyt myös ulkopuolisella urakoitsijalla.

Peruskorjaus valmistuu syksyllä Rauman kansalaisopiston opintokauden aloitukseen.

Orvokki -sali maalataan perinteisin menetelmin ja maalein. Lämmitysuunin maalaustyössä Tiina Suominen.