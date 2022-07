Kadonneet puhelimet ja lompakot löytävät varsin hyvällä kattavuudella omistajansa.

Oranssi säkki sisältää yhden ravintolan löytötavarat yhdeltä viikonlopulta, havainnollistaa Satakunnan löytötavaratoimiston yrittäjä Timo Vilja. Jazzviikonlopun jälkeen ruuhka oli poikkeuksellisen suuri, toinen sesonki on pikkujoulujen aikaan.

Pori

Satakunnan löytötavaratoimiston yrittäjä Timo Vilja luetteloi tiistaiaamuna maanantaina kesken jäänyttä tavaravuorta.

Porin superviikonlopun jälkeen yhteistyökumppanit toimittavat löytötavaratoimistoon omistajastaan eksyksiin joutunutta irtainta omaisuutta säkki- ja laatikkokaupalla.

”Puhelimia, laukkuja, koruja, sateenvarjoja, vaatteita ja paljon avaimia”, Vilja luettelee tyypillisiä löytötavaratoimistoon toimitettavia tavaroita.

”Normaalin viikonlopun jäljiltä puhelimia tulee viidestä kymmeneen, nyt niitä oli kymmeniä.”

Maanantaina löytötavaratoimisto ruuhkautui jazzviikonlopun jäljiltä. Palautetun tavaran luettelointi ja selvitystyö jatkui vielä tiistaina, mutta jo maanantaina moni löysi kadottamansa tavaran.

”Tavaraa tuli niin paljon, että priorisoimme jazztapahtumien löytötavarat ensin.”

Esimerkiksi monen porilaisravintolan toimittamat löytötavarat odottivat vielä luettelointia tiistaina. Maanantai on yleisin palautuspäivä.

Noutamatta jääneistä löytötavaroista osa tulee myyntiin kolmen kuukauden säilytyksen jälkeen.

Ilouutinen puhelimensa hukanneelle on, että löytötavaratoimistoon palautuneiden puhelinten palautusprosentti on varsin hyvä. Suurin osa puhelimista löytää omistajansa.

”Puhelimien lukitus on nykyisin niin hyvä, ettei niillä ole juuri käyttöä löytäjälleen. Yhteistyössä viranomaisten ja operaattoreiden kanssa saamme usein viestin puhelimen omistajalle.”

Löytötyötä vaikeuttaa jos ei ole tietoa, missä tavara on hukkunut. Useinkaan se ei löydy sieltä, missä omistaja on luullut sen hukanneensa, tai ajatellut lompakon tulleen varastetuksi.

Virheellinen paikkatieto ei haittaa tavaran palautusta, mikäli omistaja pystytään yksilöimään.

Puhelimille löydetään varsin usein omistaja. Viime viikonlopun jäljiltä kadonneita puhelimia tuotiin löytötavaratoimistoon joitakin kymmeniä.

Avaimia sen sijaan jää noutamatta yllättävänkin paljon. Löytötavaroihin päätyy niin auton- kuin kotien avaimia. Avaimia noutaessa on hyvä olla mukana mahdollisimman tarkat tuntomerkit avainnipun sisällöstä, sillä oikea omistaja pyritään varmistamaan monin keinoin.

”Vara-avain on hyvä ottaa mukaan, jos sellainen on. Löytöavainta voi verrata siihen. Olemme me joskus käyneet kokeilemassakin, että avain sopii kohteeseen, johon sen pitääkin.”

Mikäli avaimille ei löydy omistajaa, lopulta ne hävitetään. Yleensä noutotavaroita säilytetään kolmen kuukauden ajan.

”Avaimia säilömme neljä kuukautta.”

Satakunnan löytötavaratoimisto sijaitsee Isolinnankatu 7:ssä Porissa.

Timo Vilja muistuttaa, että hukkuneita tavaroita kannattaa kysellä vielä myöhemminkin, jos heti ei tärppää. Useat asiakkaat toimittavat löytyneet tavarat löytötavaratoimistoon kerran viikossa.

”Monesti avaimia ja lompakoita löytyy useamman päivän jälkeen hukkaamisesta esimerkiksi istuinten raoista tai muista vaikeista paikoista. Silloin ne voivat kulkeutua löytötavaratoimistoon viikonkin kuluttua. Siksi kannattaa kysyä tavaroidensa perään vielä uudelleen.”

Löytötavaratoimisto muistuttaa asiakkaita kysymään tavaroitaan myös toisesta paikasta: poliisilaitoksen löytötavaroista. Esimerkiksi kaduilta löytyneet tavarat päätyvät sinne usein.

Löytötavaratoimisto tekee yhteistyötä asiakasyritystensä kanssa ja pyrkii löytämään kadonneille esineille omistajan keskitetysti. Toimintaa säätelee löytötavaralaki.

Omaisuutensa saa lunastettua löytötavaratoimistosta 5 prosentin hinnalla esineen käyvästä arvosta. Lunastushinnalla on kuitenkin 17 euron maksimihinta.

Lisäkustannuksia voi tulla tavaran säilytyksestä tai maksuista, joita tavaran omistajan etsiminen on aiheuttanut.