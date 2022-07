Tallink-varustamon My Star -matkustaja-autolautta on varusteluvaiheessa, ja RMC ponnistelee aluksen toimittamiseksi tilaajalleen syksyn aikana. Laivan piti alkuperäisen aikataulun mukaan olla valmiina jo keväällä tämän vuoden matkailusesonkia varten. Kuva on otettu kesäkuun alussa.