Kesän harvinaisia vieraita Satakunnassa ovat olleet esimerkiksi harjalintu, viiriäiset ja tunturikihu.

Satakunta

Syysmuutto alkoi tuttuun tapaan jo kesäkuun alkupuolella, kun kahlaajien etujoukot töyhtöhyypät, kuovit, viklot ja suokukot lähtivät liikkeelle. Nyt heinäkuussa mukaan liittyivät monien muiden kahlaajien lisäksi myös suo- ja kuovisirrit.

Tällä hetkellä kohti etelää ovat starttaamassa muista muuttolinnuista myös naurulokit ja tiirat.

Syysmuuton alkuun kuuluu myös vesilintukoiraiden kerääntyminen isoihin parviin sulkasatoa varten. Porin Yyterin lietteiltä laskettiin 14. kesäkuuta 300 haapanaa ja 30. kesäkuuta yli 600 tavia. Ulkomerelle Porin Hylkiriutan ympäristöön oli 5. kesäkuuta kerääntynyt puolestaan peräti 7 300 telkkää.

Alkukesän säät ovat olleet varsin suotuisat lintujen pesinnöille. Hyönteisiä, varsinkin hyttysiä on ollut runsaasti, mikä on auttanut etenkin pikkulintujen pesintöjä.

Tiaisten pesintöjä ovat tosin paikoin kiusanneet käpytikat, joita on tänä kesänä näkynyt tavallista enemmän. Tikat ovat vieneet pesistä sekä emoja että poikasia pesiä rikkomalla.

Positiivisiakin pesintähavaintoja on tullut tietoon. Sitruunavästäräkki on saanut ainakin kaksi poikasta lentoon Porissa Mäntyluodon-Kirrinsannan alueella. Laji pesi paikalla jo viime kesänä. Mahdollinen toinen pesintä on saattanut tapahtua Kokemäenjoen suiston alueella.

Lähisukulaisesta virtavästäräkistä on tullut useampi kesähavainto, joista ainakin Merikarvialla Merikarvianjoen varrella tehty havainto koski onnistunutta pesintää. Kuningaskalastajista, idänuunilinnuista ja pikkusiepoista on myös useampia havaintoja eri puolilta maakuntaa, joista osa todennäköisesti koskee pesintöjä. Mustaleppälintu on pesinyt varmuudella ainakin Porin Mäntyluodossa ja mahdollisesti myös Raumalla.

Harvinaisempia vieraita on myös havaittu. Eksoottisen näköinen harjalintu viihtyi runsaan viikon Ulvilan Ravanissa kesäkuun puolivälissä. Varmistamaton tieto kertoo kuitenkin, että harvinainen kesävieras olisi jäänyt auton alle.

Kyhmyhaahka oleskeli puolestaan kesäkuun lopulla kolmen päivän ajan Porin Kallossa. Keväällä Porin Reposaareen ilmaantuneet kolme mandariinisorsaa ovat alueella edelleen. Parhaiten niitä on päässyt näkemään Junnilanjärven rannoilta. Viiriäisiä on puolestaan havaittu Säkylässä Köyliön Pajulassa, Rauman Mäentaassa, Porin Pietniemessä (kaksi lintua) ja Porin Kirrinsannassa.

Tunturikihu yllätti veneilijän puolestaan 1. heinäkuuta Merikarvian Pooskerissa. Tämä Lapissa pesivä kihulaji on harvinainen vieras Satakunnassa ja varsinkin keskellä kesää.

Lähde: Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry/BirdLife Suomi ry, Tiira-lintutietopalvelu.