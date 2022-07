Turpeelle riittää jälleen kysyntää, alan yrittäjien määrä on kuitenkin vähentynyt – ”Osa nostanut turvetyönkoneiden romutuspalkkiot ja vaihtaneet alaa”

Huoltovarmuuskeskus aloitti polttoturpeen varmuusvarastoinnin. Varastojen on määrä turvata lämpöhuolto poikkeusoloissa ja vakavissa häiriötilanteissa.

Kankaanpää

Turvetuotantoa on ajettu viime vuosina kovaa tahtia alas, mutta tällä hetkellä suhdanne on toiseen suuntaan. Energiapolitiikan kärjistyttyä Venäjän tilanteen ja yleisen pulan vuoksi turpeelle on tällä hetkellä taas kysyntää, toteaa pitkään turpeen parissa töitä tehnyt Juha Leivo.