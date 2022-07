Kauklaisten Ojasuon turvetuotantoalueelle sekä läheiselle pelto- ja metsäalueelle aurinkopaneeleja lähes 110 hehtaarin alalle.

Kauklaisten Ojasuo on ollut turvetuotantoalueena 1984–2021. Suolle sekä lähistön metsä- ja peltoalueelle on suunniteltu yhteensä noin 110 hehtaarin alueelle aurinkosähköpaneeleja, jotka asennetaan teräsrakenteisiin telineisiin.

Rauma

Uusiutuvan energian ja aurinkosähkön tuotantoon erikoistunut IBV Suomi Oy on jättänyt Rauman kaupungille lupahakemukset aurinkovoimalaitoksen rakentamiseksi Lapin Kauklaisten kylään.

Yhtiö hakee kaupungilta kaavallista suunnittelutarveratkaisua sekä rakennuslupaa teollisen mittaluokan voimalalle. Aurinkopaneeleja on suunniteltu kahdelle eri alueelle yhteensä lähes 110 hehtaarin alueelle. Suunnittelualueen laajuus on yhteensä noin 121 hehtaaria.

Pääosa paneeleista sijoitettaisiin käytöstä poistuvalle Ojasuon turvetuotantoalueelle noin 100 hehtaarin laajuiselle alueelle sekä toiselle, noin 10 hehtaarin pelto- ja metsäalueelle Ojasuon itäpuolelle. Hakijayhtiö on vuokrannut voimala-alueet paikallisilta yksityisiltä maanomistajilta pitkäaikaisilla sopimuksilla.

Telineisiin asennettavien paneelien lisäksi rakennettaisiin 19 muuntamoa, kaapeliyhteydet, kulkuväylät sekä voimalan yhteinen sähköasema, jonka kautta voimalan virta johdetaan valtakunnan sähköverkkoon. Alustavan suunnitelman mukaan aurinkovoimalasta rakennettaisiin noin 3,7 kilometrin johtoyhteys Kauklaisten pohjoispuolella olevaan 110 kilovoltin voimalinjaan.

IBV Suomi Oy on liittänyt hakemuksiinsa luonto- ja maisemaselvitykset sekä arkeologiset selvitykset. Niiden arviona on, ettei alueella ole luonnonsuojelullisesti arvokkaita alueita tai luontokohteita. Metsäalueilla ei ole havaittu liito-oravia ja arviona on, ettei alueen metsätyyppi sovellu liito-oravien elinalueeksi. Alueelta ei ole todettu merkittäviä arkeologisia kohteita.

Suunnittelutarveratkaisu- ja rakennuslupahakemukset on kuulutettu naapurikuulemista varten. Mahdolliset huomautukset tulee esittää 29. heinäkuuta mennessä. Rauman kaupunki on lisäksi pyytänyt hakemuksista valtion alueellisilta maankäyttö- ja ympäristöviranomaisilta.

Hakijayhtiö on ilmoittanut hakemuksessaan, että hyväksyttyjen lupapäätösten jälkeen voimalan tekninen suunnittelu ja rakentamisvaihe vie 2–3 vuotta.

IBV Suomi Oy on osa kansainvälistä, saksalaistaustaista Ib vogt -konsernia. Yhtiö on rakentanut ja operoi noin 120 aurinkovoimalaa eri puolilla maailmaa.