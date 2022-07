Missä vaihdan rannekkeen, mitä saa ottaa mukaan ja minne auto pysäköidään? Tuottaja Sanna Grönmark antaa vinkit torstain kokemuksen perusteella.

Parin vuoden tauon jälkeen Pori Jazzin Areena-konserttien käytännöt saavat kaivelemaan muistisoluja. Torstai-ilta sujui koko lailla mallikkaasti, mutta jotkut säännöt yllättivät tai unohtuivat kävijöiltä. Festivaalin tuottaja Sanna Grönmark kertoo, miten vältät festivaalin sudenkuopat ja nautit parhaiten konserteista.

Vieläkö jazzväki muisti festivaalisäännöt, jouduttiinko porteilla takavarikoimaan joitain asioita erityisen paljon, Sanna Grönmark?

”Varsin hyvin torstaina sujuivat järjestelyt. Aiempien vuosien tapaan moni oli unohtanut, että konserttiin ei saa tuoda sateenvarjoja. Niitä jouduttiin ottamaan narikkaan jälleen varsin paljon. Jättäkää ne sateenvarjot kotiin, emme voi päästää niitä alueelle.”

Millaista sadevarustusta saa tuoda alueelle, voiko vaihtovaatteita ottaa reppuun mukaan?

”Reppujen tuonti on sallittua, eli lämmintä vaatetta kannattaa ottaa mukaan, jotta tunnelma säilyy. Sadetakki tai sadeviitta ovat hyviä sateensuojia. Sinnikkäimmät halusivat nauttia tunnelmasta perinteiseen tapaan nurmella istuskellen. Sään kestävän pressun tai vastaavan voi ottaa toki mukaan, mutta suojakatosten rakentaminen on kiellettyä.”

Entä ne eväät, onko eväiden tuonti sallittua?

”Omia eväitä saa tuoda edelleen. Päivä on pitkä ja energiaa tarvitaan. Alkoholittomia nesteitäkin saa tuoda, mutta vain avaamattomia pulloja. Yksi asia yllätti monet; jouduimme epäämään kahvitermospullojen tuonnin, sillä kotona täytetty termospullo luetaan avatuksi juomapulloksi. Alueelta voi ostaa kahvia ja toki muitakin ruokia ja virvokkeita. Vettä saa tankata vesipisteiltä omiin juomapulloihin maksutta.”

Onnistuuko alueella maksaminen käteisellä?

”Pääsääntöisesti käteisostotkin onnistuvat, mutta suosittelemme korttimaksamista, sillä se on nopeampaa ja kätevämpää. Alueen palveluntarjoajat ovat yksityisiä yrittäjiä, osalla voi olla erilaisia käytäntöjä käteisen käyttöön. Kaikilla ei ole välttämättä käteismaksumahdollisuutta, joten maksukortti on hyvä olla mukana.”

Missä ja milloin liput voi vaihtaa rannekkeisiin?

”Lipunvaihto tapahtuu portilla Kirjurinluotoon saavuttaessa. Lipun voi vaihtaa ennakkoon myös keskustan Sokoksen ja kauppakeskus Puuvillan jazzpisteissä. Sokoksen piste on auki perjantaina ja lauantaina kello 12–18, Puuvillan piste kello 10–20.”

”Lipun voi vaihtaa rannekkeeseen vain samana päivänä mihin lippu oikeuttaa, eli perjantaina perjantain rannekkeet ja lauantaina lauantain. Useamman päivän lipun voi vaihtaa sen voimassa ollessa.”

Miten festivaalialue kestää sadetta?

”Areenan salaojitettu alue on ainakin toistaiseksi vetänyt hyvin vettä ja kenttä on kunnossa. Jazzpuistoon kertyi jonkin verran lammikoita, mutta maaperä ei ole pehmennyt. Kumisaappaat ovat näillä säillä nahkakenkiä paremmat.”

Minne ohjaatte autolla jazzeille tulevat vieraat?

”Jazzpysäköinti on aivan Areenan välittömässä läheisyydessä. Kulku sinne on kasitien kautta, Raumansilta on suljettu konserttipäivien ajaksi. Pysäköinti on maksullinen, 15 euroa.”

Miten järjestäjän kannalta ensimmäinen Areena-ilta sujui tauon jälkeen?

”Pientä tahmeutta toki oli näin pitkän tauon jälkeen, mutta kaikki sujui torstaina lopulta hyvin. Parasta oli nähdä konsertin jälkeen alueelta poistuvien ihmisten hymyt.”