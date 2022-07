Sinilevätilanne on huonontunut merialueilla ja levää on havaittu laajoilla alueilla. Sisävesien osalta tilanne on tavanomaisempi, joskin yksittäisillä järvillä sinilevää voi esiintyä runsaastikin.

Sinilevää on havaittu vaihtelevassa määrin koko Saaristomeren alueella, kertoo ely-keskus tiedotteessaan.

Sinilevää on ollut veteen sekoittuneena laajalti, mutta suojaisimmissa paikoissa, kuten lahdissa, on saattanut muodostua runsaitakin pintaesiintymiä. Myös Selkämerellä tilanne on huonontunut. Levää on havaittu monin paikoin rannikolla sekä vakiohavaintopaikoilla että kansalaisten havaintoinakin.

Satelliittikuvien perusteella Selkämeren ulappa-alueille on muodostumassa laajoja esiintymiä, jotka tyynellä säällä nousevat pintakerroksiin asti. Tiedot perustuvat kansalaishavaintojen, satelliittikuvien ja Varsinais-Suomen ely-keskuksen lisäksi myös Rotarien havaintopisteisiin.

Sisävesialueilla tilanne on tavanomaisempi. Yleiskuva on rauhallinen, vaikka sinilevä on yleistynyt kesän edetessä ja paikoitellen sitä on ollut runsaastikin. Järvissä sinilevätilanne on aina järvikohtainen, minkä vuoksi yleistyksiä on vaikea tehdä.