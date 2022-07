Rakennustyöt vaikuttavat sekä ajoneuvojen että kevyeen liikenteen reitteihin.

Pori

Osoitteessa Valtakatu 21 aloitetaan ensi viikolla uuden kerrostalon rakennustyöt, jotka vaikuttavat alueen autoliikenteeseen. Työt valmistuvat kesällä 2023, kertoo Porin kaupunki tiedotteessaan.

Valtakadun pohjoinen ajokaista välillä Annankatu–Katariinankatu suljetaan liikenteeltä maanantaina 18. heinäkuuta. Valtakadun eteläisen puolen pysäköintiruudut poistuvat käytöstä työmaan ajaksi. Liikenne ohjataan kulkemaan siten, että keskustasta tuleva liikenne kulkee eteläistä ajokaistaa ja Karjarannasta tuleva liikenne kadunreunan pysäköintiruutujen kautta.

Kevyen liikenteen osalta liikennejärjestelyt ovat jo muuttuneet. Valtakadun pohjoinen kevyen liikenteen väylä on suljettu liikenteeltä välillä Annankatu–Katariinankatu, ja kevyt liikenne on ohjattu kulkemaan Valtakadun eteläpuolta. Myös Katariinankadun ja Valtakadun risteysalueen suojatie on poistunut käytöstä.

Lisäksi Porin Lyseon kohdalla sijaitseva Porin Linjojen bussipysäkki on siirtynyt Katariinankadun toiselle puolelle, lähemmäs Karjarannantien liikennevaloristeystä.

Työmaan aikaiset liikennejärjestelyt ovat voimassa 1. heinäkuuta 2023 asti. Työmaasta vastaa MVR-Yhtymä Oy.