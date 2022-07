Todennäköinen vaurio sijaitsi yhdessä uraanipolttoaine-elementissä.

Ylimääräinen huoltoseisokki ja polttoainevuodon selvittäminen on edennyt Olkiluoto 1 -voimalassa suunnitellussa aikataulussa. Arkistokuvassa voimalan reaktorihalli, etualalla polttoaineen latauskone.

Eurajoki

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluoto 1 -ydinvoimala palautetaan sähköntuotantoon tulevana viikonvaihteena, todennäköisesti lauantaina.

Ydinvoimala on ollut huoltoseisokissa sunnuntaista 10. heinäkuuta alkaen reaktorissa ilmenneen polttoainevuodon selvittämiseksi. TVO:n viestintäpäällikkö Johanna Aho kertoo vioittuneen polttoaine-elementin paikallistetun suunnitellusti, ja se on poistettu reaktorista.

Huoltoseisokin aikana on Ahon mukaan tarkastettu kaikki reaktorin polttoaine-elementit, joita reaktorissa on 500. Laitosta valmistellaan käynnistystä varten ja suunnitelmana on, että voimala kytketään valtakunnan sähköverkkoon lauantaina 16. heinäkuuta.

Vuoto rajoittui yhteen elementtiin, jossa uraanipolttoaine on pakattuna kaasutiiviisiin metalliputkiin. Reaktorista poistettu vuotava polttoaine-elementti eristetään ja toimitetaan tarkempiin tutkimuksiin.

Polttoainevuodon välittömänä seurauksena on radioaktiivisten jalokaasujen ja muiden aineiden pääsy reaktorin ja turbiinilaitoksen vesikiertoon. Vioittunut polttoaine ei aiheuta vaaraa tai vaaran uhkaa laitokselle tai sen ympäristölle. Ydinturvallisuusviranomaisena toimiva Säteilyturvakeskus on valvonut huoltoseisokkia.

Olkiluoto 1 -voimalan tuotannon palauttaminen tasoittanee sähkön hintahuippua Suomessa, joka on ollut seurausta muun muassa heikosta tuulisähkön tuotannosta menneen kahden viikon aikana ja yleisestä energianhintojen kohoamisesta.

Olkiluoto 1 -voimalan lisäksi testausvaiheessa oleva Olkiluoto 3 -voimala on seisokissa turbiinilaitoksen korjaus- ja tarkastustöiden vuoksi.

Olkiluoto 3:n testikäyttö ja sähköntuotanto on suunniteltu käynnistettäväksi uudelleen 30. heinäkuuta. Voimalaa käytetään testiajoissa osateholla.

Voimalan säännöllinen sähköntuotanto täydellä 1 600 megawatin teholla on suunniteltu käynnistettäväksi joulukuussa. Olkiluoto 1- ja 2- voimaloiden nettoteho on 890 megawattia.