Kierrättäjä pääsee istumaan sadoista vanhoista kännyköistä tehdylle valtaistuimelleen Etelärannassa – olennaisinta on ”kun ostat, niin käytät”, neuvoo it-yrityksen vastuullisuuspomo

Kun ostat, käytät. Älä jätä, kierrätä. Näin tiivistyy Pohjoismaiden johtavan it-järjestelmien toimittajan viesti Suomi-Areenan kävijöille.

Head of sales Pertti Rajala Atean Porin konttorista istahti Atean esittelypisteen vetonaulalle Game of Phonesille keskiviikkoiltana.

Pori

Vanhat kännykät, joista haluaa eroon, voi napata takataskuunsa Suomi-Areenaan. It-järjestelmiä yrityksille toimittava Atea-yritys lupaa kierrättää ne ilmaiseksi tietoturvallisesti teltta numero 6:lla Etelärannassa torstaina ja perjantaina.

Jopa lukitsemattoman matkapuhelimen, jossa on kirjauduttu joka paikkaan voi huoletta kierrättää tällä tavalla, lupaa vastuullisuusjohtaja Sari Mattero Atealta.

”Aika usein puhelimet jäävät laatikon pohjalle pölyyntymään, koska on epävarmuutta siitä, ’mitä jos joku pääsee käsiksi tietoihini’”, Mattero valottaa kierrätyspisteen tarvetta.

”Jokainen jaksaa kantaa yhden ylimääräisen kännykän mukanaan.”

Päivisin kierrätetyt matkapuhelimet ovat esillä, mutta Atean henkilökunnan valvovien silmien alla. Yöksi ne laitetaan lukittaviin kaappeihin.

Kännykät vievään Vantaalle logistiikkakeskukseen, jossa niiden data poistetaan lopullisesti tietokoneohjelman avulla tai demagnetoimalla. Tämän jälkeen puhelimet romutetaan ja kierrätetään tai otetaan uudelleenkäyttöön riippuen laiteen kunnosta.

Materiaalien kierrätyksen hoitaa Atean yhteistyökumppani Kuusakoski Group oy.

Sari Mattero poseeraamassa Game of Phonesilla pari vuotta sitten. Tuolin rakentamiseen on käytetty satoja matkapuhelimia.

Atea pitää päämajaansa Norjassa. Yhtiö on Pohjoismaiden suurin it-infrastruktuuritoimittaja.

Suomi-Areenan esittelypisteen vetonaulana yhtiöllä on sille kierrätettäväksi annetuista kännyköistä kasattu Game of Phones -tuoli, jolle kuka vain saa istua, vaikka potrettia varten.

Yrityksellä on useita konkreettisia luonnonsuojeluun liittyviä tavoitteita. Tärkeimmäksi tavoitteeksi kiertotalouden kannalta Mattero nostaa 1:1-tavoitteen 2030 mennessä. Tavoite on, että jokaista Atean myymää laitetta kohti yksi palautuisi heille kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön.

Atea kertoo verkkosivuillaan kierrättäneensä Goitloop-palvelunsa 436 399 laitetta. Niistä 66 prosenttia meni uudelleenkäyttöön.

”Vaikka palvelu on ensisijaisesti yrityksille, kyllähän jokainen yksilökin on yleensä jossain yrityksessä töissä. Työnantajaa voisi haastaa siinä, miten it-laitteiden kierrätys on hoidettu”, Mattero sanoo.

” ”80–90 prosenttia koko it-tuotteen elinkaaren päätöistä aiheutuu tuotantovaiheessa.”

Tuotteen loppusijoitukseen ei kuitenkaan kannata keskittyä yli sen, miten sitä ennen on tapahtunut.

”80–90 prosenttia koko it-tuotteen elinkaaren päätöistä aiheutuu tuotantovaiheessa. Mitä pidempään laite pysyy käytössä, sitä pienemmäksi sen elinkaaren aikaiset päästöt menevät”, Mattero tietää.

”Kun ostat, niin käytät. Ja sen jälkeen, kun käyttö on loppunut, pitää miettiä, voisiko elinkaarta pidentää vaikka toisella käyttäjällä, tai jos laite hajoaa, pyrkiä materiaalikierrätykseen.”

Anna älylaitteellesi hyvä loppuelämä. Suomi-Areenan paneelikeskustelu Raatihuoneenpuiston lavalla 14.7. klo 12–12:45. Mukana tulevaisuudentutkija Ilkka Halava, kansanedustaja Mari Holopainen (vihr.), Atean vastuullisuusjohtaja Sari Mattero ja Ciscon toimitusjohtaja Janne-Pekka Tägtström. Tilaisuuden juontaa Riku Rantala.