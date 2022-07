Pori

Keväällä 2021 avattu Porin nuorisotalon koronarokotuspiste on sulkeutunut. Sen vuoksi Isolinnankadun ja Vähälinnankadun väliin jäävän pysäköintialueen osa, joka on nuorisotaloa lähinnä, on palautunut 3. vyöhykkeen maksulliseksi pysäköintialueeksi, kertoo Porin kaupunki tiedotteessaan.

Vähälinnankadun ja Tullipuominkadun risteyksessä sijaitsevalla oikeustalon viereisellä soraparkkialueella on puolestaan jatkossa 24 tunnin ilmainen pysäköinti.

Lisätietoja kaupungin pysäköintialueista, -maksuista ja -luvista löytyy kaupungin verkkosivuilta.