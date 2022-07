Veneessä istuessa voi tapahtua pieniä ihmeitä.

Näen naapureita rannoilla, tiirailen kiikarilla lintuja, seuraan pilvien liikkeitä, ihailen lapsuusjärven pintaa. Joskus vain istun hiljaa ja katson, miten toinen kalastaa. Tämä on minun osani, ajattelen.

Tänä kesänä heräsi minussakin halu: voisin yrittää. Kala nappasi monta kertaa. Viimein oikein kunnon kuha! Voi sitä ilon ja ylpeyden määrää, kuin joskus lapsena, kun mato-ongella saatiin särkiä.

Joskus, kun et osaa odottaa, kohtaat asian, ihmisen, tehtävän, jota et ole kuvitellut kohtaavasi. On tehtävä valinta, teenkö vai jätänkö tekemättä. Kohtaanko vai kuljenko ohi? Otanko haasteen vastaan, vai kieltäydynkö, jotta en nolaisi itseäni? Entä, jos tehtävä on niin iso, että se on täysin mahdoton?

Tämän päivän Raamatun kohdassa Jeesus haastaa ammattikalastajia, tulevia oppilaitaan. Miehet olivat kalastaneet koko yön saamatta mitään. Jeesus käski heittää verkot vielä kerran, syvään veteen.

Väsyneet miehet olisivat voineet sanoa: ei kannata, ei sieltä mitään tule, mahdoton tehtävä, et sinä tiedä kalastuksesta mitään, me menemme lepäämään. Kun Herra käski, siinä käskyssä oli valta ja voima, käskyä oli toteltava. Ja tapahtui suuri ihme: kaloja tuli kaksi venettä täyteen! Pietari suorastaan pelästyi, käski Jeesusta menemään pois.

Mitä sinä olisit tehnyt?

Jeesus rauhoitti miehiä ja kutsui heidät seuraansa. Siitä hetkestä alkaen Pietari ja muut oppilaat saivat tehtävän olla ihmisten kalastajia. Ihmeellinen tehtävä, mahdoton.

Verkkokalastus sentään oli tuttua puuhaa, mutta kalastaa ihmisiä, mitä Hän tarkoitti? Siitä oppilaat varmaan halusivat ottaa selvää, koska lähtivät heti seuraamaan Jeesusta. Aikanaan tehtävän sisältö valkeni: kalastaminen on Jeesuksen seuraan kutsumista, hänestä kertomista, Jumalan suurista teoista kertomista.

Sinuakin kutsutaan: ensin seuraamaan Jeesusta, ainoaa elävää Jumalaa, oppimaan Hänen seurassaan, sitten heittämään uistinta tai verkkoja, eli kutsumaan muitakin samaan joukkoon.

Kalastustehtävä on mahdoton, jos ajattelemme vain itsestämme käsin. Mutta kun tehtävän antaja on Jumala, hän voi tehdä meidänkin kauttamme ihmeitä niillä lahjoilla, viisaudella ja voimalla, jotka hän antaa meille.

Ja Jeesuksen kanssa veneessä on tosi mielenkiintoista olla, on innostusta, jännitystä, lepoa, rauhaa, iloa. Tervetuloa siis Jeesuksen matkaan!

Hilkka Toikka

Noormarkun kanttori (el.)