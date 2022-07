IS: Euran kuolon­kolarista epäillyllä lukuisia tuomioita aiemmista rikoksista

Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehellä on aiempaa rattijuopumustaustaa.

Turmapaikalle on tuotu paljon kynttilöitä.

Eura

Euran lauantaisesta kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta epäilty on IS:n tietojen mukaan paikkakuntalainen 25-vuotias mies.

IS kertoo, että miehen epäillään olleen onnettomuushetkellä päihtynyt. Rikostuomioiden perusteella miehellä on ollut vuosien saatossa ongelmia päihteiden kanssa. Hän on syyllistynyt myös aiemmin liikenteen vaarantamiseen ja muihin liikennerikoksiin.

Poliisi esittää miestä vangittavaksi Satakunnan käräjäoikeudessa tiistaina, IS kertoo.

Poliisin mukaan mies törmäsi henkilöautolla ohitustilanteessa Harjavaltaa kohti ajaneeseen mopoautoon, joka kaatui. Mopoauton matkustaja kuoli ja sen kuljettaja loukkaantui vakavasti.

Törkeän rattijuopumuksen lisäksi miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä vammantuottamuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Mies ei loukkaantunut onnettomuudessa.

Epäillyllä on IS:n mukaan vuosilta 2015–2020 yhteensä kymmenen rikostuomiota kotialueensa käräjäoikeudesta. Mies on saanut saanut 7–80 päivän mittaisia päiväsakkoja, muutaman ehdollisen vankeustuomion sekä pari ehdotonta vankeustuomiota, jotka muutettiin 45 ja 60 tunnin yhdyskuntapalveluiksi.

Hän on ajanut toistuvasti ilman voimassaolevaa ajokorttia ja käyttänyt sekä kasvattanut lukuisia kertoja kannabista.

Mies on tuomittu myös kahdesta törkeästä rattijuopumuksesta. Jälkimmäisellä kerralla, heinäkuussa 2019 mies poistui euralaisen ravintolan edustalta autolla 2,21 promillen humalassa.

Mies on tuomittu myös törkeästä ylinopeudesta, eli törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Mies ajoi 157 kilometrin tuntinopeudella Nakkilassa syyskuussa 2018 alueen rajoituksen ollessa 100 kilometriä tunnissa.

Mies avusti myös rikoskumppaneita törkeässä varkaudessa Porissa syyskuussa 2015.