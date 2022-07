Rottia suojaavan paloraunion purku venyy, mutta tontin rottaongelmaan on ehkä mahdollista puuttua jo ennen sitä.

Palaneen talon raunio Toejoella on saanut pintaansa kannanottoja.

Pori

Porin Terveysvalvonta suunnittelee rottatarkastuksia Toejoen asuinalueelle. Terveystarkastaja Anne Vuohijoki sanoo, että tarkoitus on arvioida rottien aiheuttama terveyshaitta.

”Tarkastukset suoritetaan lähiviikkoina. Mikäli tarkastuksilla rottia havaitaan useita samanaikaisesti ja havaintoja tehdään päivittäin, voidaan kiinteistön omistaja tai haltija määrätä ryhtymään toimenpiteisiin tuhoeläinten torjumiseksi”, Vuohijoki kertoo.

Toejoen asukkaat ovat puhuneet kuukausien ajan rottaongelmasta, jonka ratkaiseminen on poikkeuksellisen hankalaa. Asuinalueella on marraskuussa palaneen talon raunio, jonka tontilla on paljon rojua. Omistaja ei ole purkanut rauniota eikä siivonnut tonttia. Naapuruston mukaan rottapopulaatio pääsee lisääntymään rauhassa raunion suojissa ja rottahavaintoja tehdään paljon esimerkiksi läheisillä pihoilla.

Naapurit keräsivät hiljattain nimiä adressiin, jossa vaaditaan Porin kaupungilta ripeitä toimia ongelman ratkaisemiseksi. Adressitekstin mukaan eräällä pihalla Keskikadulla on jäänyt loukkuun yli 20 rottaa.

Vastuu raunion purkamisesta kuuluu omistajalle ja kaupunki on patistanut häntä toimiin. Purkaminen ei kuitenkaan ole edennyt.

Itä-Suomen yliopiston yliopistonlehtori Hilkka Heinonen tuntee hyvin kuntien ympäristö- ja terveydensuojelun toiminnan. Hän sanoo, että paloraunion purkamiseen voi mennä vuosia.

Heinonen selittää, että kunta voi velvoittaa omistajan purkamaan raunion, mutta prosessi on monivaiheinen ja hidas. Viranomaisten on ensin pyrittävä ratkaisemaan tilanne neuvottelemalla. Jos omistaja ei hoida velvoitteitaan, viranomaisen pitää kuulla häntä ja sen jälkeen asettaa kirjallinen määräys purkamisesta. Jos mitään ei tapahdu tietyn ajan kuluessa, viranomaisen pitää kuulla asianomaista uudestaan. Sen jälkeen voidaan asettaa uusi kirjallinen määräys, jota tehostetaan esimerkiksi uhkasakolla.

Jokaisessa vaiheessa viranomaisen on annettava omistajalle aikaa reagoida. Sääntöjen taustalla on ajatus, että palaneen talon omistajalta ei pidä vaatia toimenpiteitä kohtuuttoman lyhyessä ajassa.

Heinonen sanoo, että jos vastapuoli haluaa viivytellä, hän voi tehdä kaiken mahdollisimman hitaasti ja antaa vastaukset viimeisenä päivänä. Näin purku voi venähtää jopa vuosilla.

Heinonen sanoo kuitenkin, että rottaongelman ratkaisu voi edetä erillisellä raiteella. Hänen käsityksensä mukaan kaupungin terveydensuojeluviranomainen pystyy mahdollisesti puuttumaan rottaongelmaan jo ennen kuin raunio saadaan purettua.

Lain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä tarpeellisista toimista vahinkoeläinten hävittämiseksi, jos niiden katsotaan levittävän tauteja tai aiheuttavan terveyshaittaa.

Seuraavien viikkojen tarkastuksilla arvioidaan, aiheutuuko rotista Toejoella terveyshaittaa.

Porissa terveydensuojeluviranomaisen asiat kuuluvat ympäristöterveysjaostolle.