Kesäkahvila Kaneli on auki taas – ”Täältä kukaan ei lähde huonolla fiiliksellä pois"

Kahvilayrittäjät paistavat kanelipullansa tänä kesänä uusitussa keittiössä.

Tilaajille

Kokemäki

Kesäkahvila Kanelin kanelipullat paistetaan tänä kesänä uudessa uunissa.

Koko keittiö on muuttunut melkoisesti, sillä uunin lisäksi keittiöön on ostettu astianpesukone ja rakennettu lisää laskutilaa. Vanhan talon alkuperäinen lattiakin on kaivettu esiin muovimattojen alta.