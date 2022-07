Porilaiset Olga Kononen (vas.) ja Sini Vallin kuuluvat 11 nuoren ryhmään, joka suunnitteli ja toteutti Nuori-Areenan. He suunnittelivat tapahtumalle oman logon ja nimikin on nuorten käsialaa. Tapahtuman teemana on ilon tuottaminen. ”Jokainen voi levittää iloa ympärilleen heittäytymällä ja käyttämällä enemmän aikaa ympärillä oleviin ihmisiin”, Kononen sanoo.