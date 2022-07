Tulipalo pysäytti hakelastin Mäntyluodontielle lähellä Porin keskustaa – paikalla liikenteenohjaus

Tulipalo syttyi vetoauton ja hakelastin välisessä tilassa.

Onnettomuuspaikka on Laanin ja Korven liittymien välissä.

Pori

Tulipalo pysäytti hakelastissa olleen ajoneuvoyhdistelmän matkan Mäntyluodontiellä lähellä Porin keskustaa torstaiaamuna.

Palopaikalle rikkoutuneesta ajoneuvosta on liikennehaittaa toistaiseksi. Toinen kaista on suljettu liikenteeltä, ja paikalla on liikenteenohjaus.

Onnettomuuspaikka on Laanin ja Korven liittymien välissä. Laanin liittymä on kakkostien ja kasitien liittymä ja Korven liittymä seuraava Mäntyluodon suuntaan.

Päivystävä palomestari Jussi Jalonen kertoi vähän ennen aamukahdeksaa, että ajoneuvoa yritetään korjata paikan päällä sen verran, että se voidaan ajaa pois.

”Luulen, että se saadaan muutaman tunnin sisällä siinä paikan päällä kunnostettua.”

Tulipalo syttyi vetoauton ja perävaunun välisessä tilassa.

”Varmaan pakosarjan päälle on jäänyt pikkuinen määrä haketta, joka on syttynyt palamaan ja aiheuttanut jonkin letkun poikki palamisen”, Jalonen arvioi.

Pelastuslaitos ehti nopeasti paikalle ja sammutti palon. Vaikka kuiva hake on tulenarka lasti, palo ei päässyt leviämään kuormaan.

”Ei se kyllä kaukana ollut. Jos oltaisiin vielä jouduttu haketta purkamaan siinä tien penkalla, niin sitten olisi ollut talkoot”, Jalonen sanoi.

Uutista päivitetään. Uutista oikaistu kello 8: onnettomuus sattui tietenkin torstai- eikä keskiviikkoaamuna.