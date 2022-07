”Opettele nauttimaan lomasta ilman paineita”, ne sanovat. Paineet kasvavat, kun lomamatkojen tulisi onnistua täydellisesti. Niiden pitää näyttää myös visuaalisesti upeilta. Ihan kuin se olisi loman onnistumisen mittari.

Instagram on täynnä esteettisiä kuvia turistikohteista, jonne ihmiset menevät yksinkertaisesti ottamaan valokuvan ja lähtevät pois. Mitä väliä sillä on, onko paikoilla historiallista tai kulttuurista merkitystä. Reissu on onnistunut, kun täydellinen kuva on saatu ja julkaistu sosiaalisessa mediassa.

Tällaiset inspiroivat matkakuvat ovat täydellinen tapa houkutella ihmisiä varaamaan lomamatkoja. Vain muutamalla klikkauksella varaus on jo tehty. Niin helppoa se on.

Tietenkin tätä ennen tehdään kattavaa taustatyötä: googlataan arvosteluja monelta eri sivustolta ja etsitään kohteesta kuvia netistä.

Ennen suunnattiin lähimpään matkatoimistoon varaamaan pakettimatka lomaa varten. Tämä oli itsessään jo tärkeä osa ja melkein jopa juhlallinen käytäntö matkan varaamisessa.

Paikan päällä matkakohteiden kirjo ei päätä huimannut. Matkatoimiston kuvastoa selattiin ja täydellinen matkakohde oli löydettävä, kerta tänne asti tätä varten oltiin tultu. Vaihtoehtoina olivat kestosuosikit Espanja ja Kreikka. Kumpaan tänä vuonna mentäisiin?

Tuntuu, että vanhempi sukupolvi suosii vuosi toisensa jälkeen samaan matkakohteeseen matkustamista. Henkilökohtaisesti en näe itseäni ihmisenä, joka matkustaa joka kesä Kreikkaan samaan kaupunkiin ja samaan hotelliin all inclusive -matkalle. Kaipaan jännitystä tietyssä määrin. Siinä määrin kuitenkin, että tiedän majoituspaikan olemassaolosta ennen matkalle lähtöä.

Sosiaalinen media mahdollistaa monipuolisen matkailutarjonnan ja sen palveluiden saavutettavuuden entistä helpommin. Matkailualan markkinoijat voivat puolestaan hyödyntää alustoja ja tavoittaa yhä laajemman yleisön. Some toimii matkakokemuksien jakoalustana ja samalla yhdistää matkailijoita ympäri maailman.

Yksityishenkilönä jaan omia matkakokemuksiani kuvien muodossa sosiaalisen median alustoilla. En käytä aihetunnisteita, mutta paikkamerkintöjä senkin edestä. Tällä tavalla muut kyseisestä kohteesta kiinnostuneet voivat myös löytää kyseisen paikan.

Haluan näyttää millaisissa paikoissa käyn ja mitä näen. Toki jaettavaksi jäävät vain matkan huippuhetket, mikä luo illuusion täydellisestä ja onnistuneesta lomasta. Sen, mitä en halua näkyvän kuvissa, rajaan mahdollisuuksien mukaan pois tarkasti ja valitusti. Valokuvista jää silloin pois pala autenttisuutta.

Matkustamisen hienous piilee kuitenkin mahdollisuudessa nähdä ja kokea erilaisia kulttuureja, minkä kautta luodaan ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta erilaisia elämisen tyylejä kohtaan. Eikä siinä, kuinka monta seuraajaa saadaan lisää lomamatkalta otetuilla valokuvilla.