”Seinästä” nostetun käteisen määrä on laskenut dramaattisesti – Satakunnassa eniten pankkiautomaatteja per asukas löytyy yllättävästä kunnasta

Satakunta

Pankkiautomaateilla ei asioida enää samaa tahtia kuin ennen. Automaatilta nostetun käteisen määrä on puolittunut viime vuosina, vaikka automaattien määrä ei juuri ole muuttunut, vertailupalvelu Vertaaensin kertoo tiedotteessaan.

Keskimäärin suomalaisten automaateista nostaman käteisen määrä on vähentynyt 780 000 euroa vuosittain parin viime vuoden aikana.

Jos vauhti jatkuisi tasaisena, käteisnostot ovat nollassa vuonna 2026. Luvut pohjautuvat Suomen Pankin tilastoihin.

Satakunnassa lyhin matka lähimmälle pankkiautomaatille on Harjavallassa (5,7 kilometriä). Pisin matka on karvialaisilla, joilta lähin automaatti löytyy keskimäärin 22,8 kilometrin päästä.

Eniten pankkiautomaatteja per asukas on Satakunnassa Siikaisissa (1 352 asukasta/automaatti). Vähiten niitä on Eurajoella (4 667 asukasta/automaatti).

Suomessa lyhin matka lähimmällle pankkiautomaatille on helsinkiläisellä (1,1 kilometriä), pisin Inarissa (93,1 kilometriä).

Eniten pankkiautomaatteja asukaslukuun suhteutettuna on Pelkosenniemellä (462 asukasta/automaatti), vähiten Pedersöressä (11 172 asukasta/automaatti).