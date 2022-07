Suojelupoliisin päällikkö vertaa Suomi-Areenaa ympäri kaupunkia monistettuun ministerin toritapaamiseen. ”Asettaa turvallisuuden kannalta haasteita.”

Pori

Suojelupoliisi tuottaa Suomi-Areenan turvallisuudesta vastaavan poliisin käyttöön uhka-arvion, jota paikallispoliisi hyödyntää omassa työssään.

Arvion sisältö on salainen. Tänä vuonna Supolla on Suomi-Areenassa toinenkin, avoimempi rooli. Turvallisuus- ja tiedustelupalvelu on mukana keskustelutilaisuudessa ja salamyhkäisyyden kaapuun pukeutuva organisaatio on lähettänyt kutsuja jopa omaan Porissa järjestettävään cocktail-tilaisuuteen.