Käytettyjä hotellikalusteita myyvän yrityksen myymälän nurkasta pääsee ihmemaahan, jonne on asiaa vain omistajalla ja hänen uskotuillaan.

Tilaajille

Juha Mäkinen ja myymälä, joka on kuin suuri basaari. Festrent on jälleen jaloillaan kaameiden korona-aikojen jäljiltä.

Pori

Priimaa!

Hotelleista peräisin olevien käytettyjen kirjoituspöytien laatu on on viime vuosikymmeninä ratkaisevasti parantunut. Suuri osa niistä on käyttökunnoltaan ensiluokkaisia. Selitys on niin itsestäänselvä, ettei sitä ole tullut ajatelleeksikaan.