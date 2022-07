Soutumuijat lähtivät helteiselle veneretkelle lähes kylmiltään: ”Ei sitten yhtään ole harjoiteltu” – Katso video ja 10 kuvan kooste Satakunnan Kansansoudun lähdöstä

Sastamalan Kumurin naiset vaihtoivat lajia, kun Satakunnan Kansansoutu starttasi. 109 kilometrin soutu jatkuu seuraavat kolme päivää.

Tilaajille

Soutumuijat-paidoissa soutivat huittislaiset Annika Aholainen, Sofia Viitamäki ja Henriikka Keskinen sekä sastamalalainen Elisa Saarela. He lähtivät kansansoutuun soutuveneellä ja melko kylmiltään. ”Toiset meistä ovat harjoitelleet salilla”, naiset sanoivat. Ajatuksena oli soutaa kaksi päivää. ”Nautitaan siinä kolmen päivän edestä.”

Aurinkorasvaa, hellehattu ja paljon juomista. Näillä eväin lähti liikkeelle moni perjantaiaamuna Sastamalan Sylvään rannasta, kun monikymmenvuotisen perinteen omaava jokiretki Satakunnan Kansansoutu alkoi.

Tapahtumaan on tänä vuonna ennakkoilmoittautunut noin 200 osallistujaa, mikä on selvästi vähemmän kuin useampi tuhat osallistujaa tapahtuman huippuvuosina. Kirkkoveneitä mukana on kymmenkunta ja loput pienveneitä – soutuveneitä, kanootteja ja kajakkeja.