Janne Mattila sanoo, että hän on onnekas, koska asuu lähellä luontoa ja on voinut viettää aikaa kotipihalla. ”En voi edes kuvitella, millaista olisi ollut, jos asuisin kerrostalossa.” Taustalla näkyy pihasauna, jota Mattila on rakentanut muutaman vuoden ajan ylijäämälaudoista.