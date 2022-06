Iltalehti: Merivoimien uudet sotalaivat myöhästyvät toista vuotta – Rauman telakka välttää sopimussakot

Puolustusministeriön ohjelmajohtaja kertoo, että RMC-telakan kanssa on sovittu 14–18 kuukauden myöhästymisestä.

Merivoimien Raumalla rakennettavat uudet alukset myöhästyvät jopa yli puolitoista vuotta aiemmin suunnitellusta aikataulusta, Iltalehti kertoo.

Strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja, kenraalimajuri evp. Lauri Puranen puolustusministeriöstä vahvistaa Iltalehdelle, että neljä monitoimikorvettia käsittävä Laivue 2020 -hanke on myöhässä yli vuodella alkuperäisestä aikataulusta.

– Olemme käyneet tiukkoja neuvotteluja ja meillä on nyt hyvä yhteisymmärrys, viiveestä ja uudesta aikataulusta. Yhdessä RMC:n kanssa on nyt sovittu 14–18 kuukauden myöhästymisestä, Puranen sanoi Iltalehdelle.

Puolustusministeriön sivuilla pitämässään blogissa Puranen kertoi viime marraskuussa, että alusten suunnittelutyö Rauman telakalla vaatii lisää aikaa 6–12 kuukautta.

Puranen ei pidä enää tuota aikataulua mahdollisena, vaan näkee, että kaikki alukset ovat valmiina aikaisintaan vuonna 2029. Aiemman aikataulun mukaan kaikkien alusten oli määrä olla valmiit vuonna 2028.

Alkuperäisen aikataulun mukaan ensimmäisen laivan rakentamisen piti käynnistyä tämän vuoden kuluessa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että rakennustyöt pääsevät alkamaan vasta ensi vuonna.

Suunnittelun myöhästymisestä huolimatta RMC Defence Oy välttää Iltalehden mukaan laivojen rakentamissopimukseen määritellyt kovat sanktiot. Iltalehden tietopyynnöllä saamasta sopimuksesta selviää, että mahdollisesta laivojen myöhästymisestä saattaa telakkayhtiö joutua maksamaan viivästyskorvauksia. Korvaussummat on kuitenkin salattu.

Sopimuksessa mainitaan, että yli 270 päivän myöhästyminen aiheuttaa rakentamissopimuksen irtisanomisen.

Purasen mukaan sopimussakkoja ei oteta nyt käyttöön, koska RMC:n kanssa on saatu sovittua rakentamiseen liittyvistä hyvityksistä.

"RMC tuli vastaan meitä muutamassa sopimusteknisessä ja RMC:n toimintaan liittyvässä asiassa, mutta ne menevät yrityssalaisuuksien puolelle. He kertovat itse näistä halutessaan”, Puranen kertoi Iltalehdelle.

Laivue 2020 -hankkeen myöhästymisen julkisessa käsittelyssä on ollut toistaiseksi eriparinen asetelma, sillä kommentteja on kuultu puolustushallinnosta ja Merivoimista, mutta RMC:ssä on katsottu, etteivät he voi kommentoida asiaa hankkeen salassapitosäädösten vuoksi.

Uusien monitoimikorveteiksi kutsuttujen fregatin mitat täyttävien alusten on määrä korvata merivoimien kaksi Hämeenmaa-luokan miinalaivaa ja neljä Rauma-luokan ohjusvenettä. Kalustosta on jo poistunut miinalaiva Pohjanmaa.

Puranen sanoo Iltalehdelle, että myöhästyminen aiheuttaa väkisin vanhojen alusten käyttöiän pidentämisen ja kasvattaa hankkeen budjettia. Ainakin suurimpien, eli Hämeenmaa-luokan miinalaivojen käyttöä on jatkettava, jottei merivoimien suorituskyky laske.

Laivue 2020 -hankkeen hinta on ollut tähän asti 1,3 miljardia euroa.