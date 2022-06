Niittokausi alkoi kaupunkikeskustassa. Kanalin uusina vesiluonnon tulokkaina keskellä virtaa kasvava paju ja city-valkoposkihanhet.

Raumalla on normina, että Kanali virtaa vapaana, mutta kiihtyvältä vaikuttava rehevöityminen teettää toistuvasti niittotöitä.

Rauma

Kaupunkikeskustan keskeinen miljöötekijä Rauman Kanali on entistä työläämpi ylläpidettävä. Töitä kunnossapidon henkilöstölle järjestävät vesiväylän mataloitumisen ja vaatimaton veden virtauksen yhdistelmä, joka ruokkii vesikasvustoa.

Rauman katutoimen työpäällikkö Jari Salminen kertoo Kanalin niittokauden alkua tiedetyn odottaa juhannuksen tienoille, vaikka kevät ja kesäkuun alku olivat viileitä.

Hän arvioi, että seuraavan kerran Kanalia on siistittävä ja niitettävä heinäkuun lopulla ennen Pitsiviikon alkua.

Kaupungilla on niittoa varten varta vasten rakennettu niittokone. Jari Salminen sanoo sen käytön olevan vaivalloista mataloitumisen vuoksi. Ikää laitteella on lähes kolme vuosikymmentä ja on teknisen käyttöikänsä lopussa.

Alkaneelle niittokaudelle kaupunki hankki avoveneen laitaan kiinnitettävän niittolaitteen. Sitä voidaan käyttää Kanalin alajuoksulla, mutta ei yläjuoksulla. Keskiosa kaupungintalon kohdalla on kitkettävä käsityönä.

Työpäällikkö Jari Salminen

Vesikasvuston lisäys ja kasvun nopeutuminen selittyy Salmisen mukaan maankohoamisella, josta seuraa mataloituminen ja veden virtauksen väheneminen. Raumanjokeen ja edelleen Kanaliin vesi tulee Äyhönjärven ohitusreittiä.

Äyhönjärvi on Rauman raakavesivarasto, johon vesi tulee Lapinjoesta ja Eurajoesta. Kanaliin ei paljon virtaamaa riitä ja olosuhteet ovat otolliset kasviston menestymiselle.

Saunasillan patoon asti yhteys mereen auttaa jonkin verran, mutta pieni virtaama ja liettyminen näkyvät myös Kanalin alajuoksulla tihentyvänä kasvustona.

Jos niittoa ei tehtäisi, saattaisi Kanali olla lähitulevaisuudessa ehkä kosteikko. Merkkeinä tästä ovat muun muassa pajun juurtuminen keskelle vesistöä Saunasillan luona aivan kaupungintalon naapurissa. Pusikkoa kasvaa myös reunamuurien vierellä.

Pajukin viihtyy jo ilmeisen hyvin Kanalissa. Elinvoimainen puskanalku on Saunasillan naapurina.

Kanalin muutosta kosteikon suuntaa saattavat ennakoida myös aivan kaupunkikeskustaan nyt kesäkuun lopussa ilmestyneet valkoposkihanhet. Venetsialaiset portaat näyttävät miellyttävän lintuja lepäilypaikkana.

Ruoppaus on Rauman kaupungin suunnitelmana ja lääkkeenä Kanalin pitämiseksi nykyisellään, koska vesitiestä ei haluta kosteikkoa.

Kaupunki on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (avi) vesilain mukaista ruoppauslupaa, mutta sen käsittely on vasta alkuvaiheessaan.

Jari Salminen kertoo, että avilta on tullut lupahakemukseen lisäselvityspyyntö. Ruoppaustöihin pääsyn aikataulu on siten avoinna.

Lisätöitä saattavat tietää lupaehdot, sillä Kanalin pohjaliejut ovat pilaantuneita ja metallin kuormittamia.

Salminen sanoo ruoppaustyön ja liejun jälkikäsittelyn olevan joka tapauksessa työnä mittava, sillä Kanalin pohjaan on kertynyt vuosikymmenten kuluessa runsas määrä lietettä.

Paksuimmillaan liejukerros on kaksi metriä. Ajoittain kesäisin pohja on näkyvilläkin ja kasvualusta on vesikasveille suotuisa.