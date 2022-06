Poriin lisää tilapäisiä leirintäalueita

Tilaajille

Raatimiehenluodolle nousevan tilapäisen leirintäalueen lisäksi Poriin on nousemassa lisää tilapäisiä leirintäalueita.

Porin A-kilta ry aikoo perustaa tilapäisen leirintäalueen 9.-17.7.2022 osoitteessa Vapaudenkatu 11.

Porin Pyrintö puolestaan perustaa tilapäisen leirintäalueen Kaarisillan koululle, jonka rehtori on myöntänyt yhdistykselle koulualueen käyttöluvan. Alueelle rakennetaan tilapäinen ja valvottu leirintäalue asuntoautoille- ja vaunuille. Arvioitu kävijämäärä on 600 henkilöä. Alue on käytössä Pori Jazz -festivaalin aikana 12.-17.7.2022.