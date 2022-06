Jopa kahden viikon jono takaisinsoitoissa Porin sote-keskus Cottonin puhelinpalvelussa – Asiointiluukun palveluaikoja supistetaan henkilöstöpulan takia

Pori

Porin Puuvillassa sijaitseva sote-keskus Cotton joutuu supistamaan asiointiluukkunsa aukioloa 28. kesäkuuta alkaen, koska henkilöstöstä on pulaa. Rekrytoinneissa on ollut haasteita koko Suomea vaivaavan hoitajapulan takia, Porin perusturva tiedottaa. Uusi palveluaika on arkisin kello 8.30–12.

Alueen asukkaiden yhteydenottoja pyydetään nyt ensisijaisesti Omaolo-palvelun kautta.

Tunnistautumalla palveluun ja lähettämällä Omaolossa tehdyn oirearvion pääsee asioimaan sähköisesti Porin perusturvan sairaanhoitajan kanssa. Hoitaja vastaa arkisin kello 8–15.30.

Oirearvion voi tehdä milloin vain ympäri vuorokauden. Palvelussa on mahdollista varata myös aika terveysasemalle.

Myös Cottonin puhelinpalvelu on ruuhkautunut. Juuri nyt jätettyihin soittopyyntöihin pystytään vastaamaan 1–2 viikossa. Yhteyttä voi ottaa myös Porin perusturvan keskitettyyn ajanvaraukseen numerossa 02 621 5000 kello 8–16 tai Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan numerossa 116 117.